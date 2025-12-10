Milan un nuovo portiere se parte Maignan | il prescelto di Tare e il ghiotto retroscena

Il Milan si prepara a salutare Maignan, il suo portiere francese in scadenza di contratto. Con l’addio imminente, i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto e nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci su un’ipotesi proveniente dall’Inghilterra. Ecco le possibili soluzioni per il futuro tra i pali del club.

Mike Maignan, portiere francese classe 1995, dovrebbe andare via nel calciomercato estivo a parametro zero: chi con lo rimpiazzerà il Milan tra i pali? Occhio all'ultima opzione di cui si sta parlando molto nelle ultime ore in Inghilterra.

