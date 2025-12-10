Milan Scaroni realista | Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League Allegri è un elemento chiave
Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha condiviso le sue opinioni in un’intervista a 'Class CNBC', evidenziando come l’obiettivo principale della squadra sia il ritorno in Champions League. Tra i temi trattati, il sogno di conquistare lo scudetto e l’importante ruolo di Allegri all’interno del progetto del club.
Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un'intervista a 'Class CNBC'. Tra i tanti argomenti, il sogno scudetto e il ruolo di Allegri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, tra infortuni e il futuro di San Siro. Scaroni fa promesse, mentre Pavlovic…
Milan, Scaroni: «San Siro? Un passo fondamentale. Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa»
Milan, Scaroni convinto: «Costruiremo lo stadio più bello d’Europa»
AC #Milan in testa alla #SerieA: sogno scudetto? Parla il presidente Paolo Scaroni: "Sono ottimista, ma noi abbiamo un obiettivo: essere in #ChampionsLeague l'anno prossimo. Siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo. Max #Alle Vai su X
Scaroni presenta il derby parlando a Dazn Il presidente rossonero si sofferma su ciò che si è fatto per dare competitività al Milan e, insieme a Marotta, torna sulla questione stadio ? Poi arriva il guanto di sfida: "Abbiamo fatto accordi con l'Inter ma in questa or Vai su Facebook
Milan, Scaroni: “Allegri infonde serenità a me e alla squadra” - /PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S. Secondo ilmilanista.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it