Milan-Sassuolo arbitro Crezzini | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR…
Valerio Crezzini della sezione di Siena sarà l’arbitro designato per la sfida tra Milan e Sassuolo nella 15^ giornata di Serie A. Con precedenti con entrambe le squadre, l’arbitro di questa partita avrà anche il supporto al VAR, elemento fondamentale per garantire equità e precisione nelle decisioni.
Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena ad arbitrare Milan-Sassuolo della 15^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti con le due squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Udinese-Napoli a Sozza, Milan-Sassuolo-Crezzini: le designazioni arbitrali della 15esima giornata - 30 il Milan ospiterà il Sassuolo e a San Siro dirigerà Valerio Crezzini. Da italpress.com
