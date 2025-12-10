Milan Pulisic una certezza ma… non basta | il mercato di gennaio può cambiare tutto
Il Milan si affida a Pulisic per rinforzare l'attacco, ma le recenti difficoltà e gli infortuni rendono la situazione complessa. Con il mercato di gennaio ancora aperto, i rossoneri valutano possibili interventi per rafforzare ulteriormente la rosa, considerando anche eventuali nuovi acquisti. La strategia di Allegri potrebbe cambiare in base alle opportunità offerte dalla sessione invernale.
Milan, tra infortuni ed emergenze in attacco: Allegri punta su Pulisic ma osserva anche il mercato di Gennaio, attaccante in arrivo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rinnovo Pulisic, ora il Milan accelera: cosa manca per la firma - A che punto siamo per il rinnovo di Pulisic, il giocatore più importante del Milan ma non il più pagato. Secondo milanlive.it
Pulisic, tesoro Milan: ogni suo gol costa (solo) mezzo milione di euro - Pulisic è il trascinatore del Milan di Allegri e il miglior affare per la dirigenza rossonera. Come scrive panorama.it
Il Milan non vedeva un giocatore così da anni. Christian Pulisic non è solo un acquisto azzeccato: è un fuoriclasse assoluto, uno di quelli che cambiano il modo di giocare, il ritmo delle partite, l'aria dello stadio. Ha portato velocità, coraggio, personalità.
CorSera: "Pulisic supereroe, segna un gol all'ora. Milan al lavoro per il nuovo contratto"