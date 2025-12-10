Milan Pulisic una certezza ma… non basta | il mercato di gennaio può cambiare tutto

Il Milan si affida a Pulisic per rinforzare l'attacco, ma le recenti difficoltà e gli infortuni rendono la situazione complessa. Con il mercato di gennaio ancora aperto, i rossoneri valutano possibili interventi per rafforzare ulteriormente la rosa, considerando anche eventuali nuovi acquisti. La strategia di Allegri potrebbe cambiare in base alle opportunità offerte dalla sessione invernale.

Milan, tra infortuni ed emergenze in attacco: Allegri punta su Pulisic ma osserva anche il mercato di Gennaio, attaccante in arrivo?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

