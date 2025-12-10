Milan Pulisic è il tuo cecchino | in Italia nessuno tiene il ritmo dell’americano

Christian Pulisic si sta affermando come uno dei protagonisti del Milan, distinguendosi per la sua abilità realizzativa. La sua media gol è la migliore in Italia e la seconda in tutta Europa, confermando il suo ruolo di “cecchino” e elemento fondamentale della squadra rossonera. Un talento che sta conquistando i tifosi e gli addetti ai lavori.

'La Gazzetta dello Sport' dedica un articolo al bomber del Milan Christian Pulisic, sottolineando che la sua media realizzativa è la migliore in Italia e la seconda in tutta Europa. Meglio di lui solo Harry Kane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

