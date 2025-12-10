Milan Pedullà | Quel gran genio di Pulisic entra e cambia la partita

Nel post partita di Torino-Milan, Alfredo Pedullà ha analizzato la vittoria dei rossoneri per 3-2, sottolineando l'importanza delle prestazioni di Pulisic e Rabiot. L'intervento del giornalista di Sportitalia ha evidenziato come l'ingresso di Pulisic abbia cambiato il corso della partita, contribuendo alla rimonta dei rossoneri.

Nel post partita di Torino-Milan, gara vinta dai rossoneri per 3-2, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato del match e dei due protagonisti della serata: Pulisic e Rabiot.

