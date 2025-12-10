Milan la festa del Settore Giovanile | Modric gioca a biliardino con i giovanissimi | VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, a San Siro, si è svolta la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan, un evento speciale che ha visto protagonisti anche Luka Modric e altri atleti. Un'occasione di festa e condivisione per i giovani talenti del club, tra momenti di svago e divertimento.

Nel pomeriggio di oggi, a San Siro, è andata in scena la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan: tra Modric e tanti altri.. Nel pomeriggio di oggi, a San Siro, è andata in scena la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan. Una giornata piena di sorprese per tutti i giovani rossoneri, che hanno avuto l'opportunità di giocare a biliardino al fianco di Luka Modric: il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la festa del Settore Giovanile: Modric gioca a biliardino con i giovanissimi | VIDEO

Amici 25 Alessandra Celentano scarica Giorgia Foglini | il motivo - Zazoom Social News

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio social - Zazoom Social News

Milan, parlano i responsabili delle giovanili alla festa di Natale - Alla festa delle formazioni giovanili del Milan è intervenuto Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile maschile, che ha dichiarato: “Qui al Milan ho trovato tanta passione, tanta ... Scrive sportal.it

Milan: Modric, Leao e le squadre maschili e femminili alla Festa di Natale del Settore Giovanile - Le squadre maschili e femminili di AC Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la tradizionale Festa di Natale del Settore Giovanile, ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Festa di Natale del settore giovanile del Milan Vai su X

Festa di Natale Rossonera – Milan Club San Biagio | Bagnolo S. Vito | Franco Baresi Una serata speciale, vissuta con il cuore rossonero che ci unisce sempre. Il nostro Milan Club ha celebrato il Natale in grande stile, con tantissimi soci e amici presenti p - facebook.com Vai su Facebook