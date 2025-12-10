Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero | i dettagli

Milan e Socios presentano 'Off the pitch', una mini serie interattiva che permette ai tifosi rossoneri di scoprire i retroscena della squadra. Attraverso episodi esclusivi, i fan potranno vivere da vicino allenamenti, emozioni e momenti unici del mondo Milan, entrando nel cuore della quotidianità della squadra.

