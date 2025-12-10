Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero | i dettagli
Milan e Socios presentano 'Off the pitch', una mini serie interattiva che permette ai tifosi rossoneri di scoprire i retroscena della squadra. Attraverso episodi esclusivi, i fan potranno vivere da vicino allenamenti, emozioni e momenti unici del mondo Milan, entrando nel cuore della quotidianità della squadra.
Torna oggi 'Off the pitch', una mini serie interattiva - ideata da Milan e Socios - che porta i tifosi rossoneri dentro la quotidianità del Diavolo, tra allenamenti, emozioni e momenti esclusivi. Nell'episodio odierno (ore 14:30) Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILAN E SOCIOS IN COLLAB PER UNA MINISERIE Il #Milan apre le porte ai tifosi, in questa stagione, al dietro le quinte della quotidianità del club. Allenamenti e momenti esclusivi sono raccontati all’interno del format “Off the pitch” La prossima puntata riguar Vai su X
