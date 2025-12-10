Milan dal debutto con Ancelotti al prezzo | alla scoperta di Hugo | CMIT

Il Milan sta vivendo un periodo di cambiamenti tra rinnovi e possibili nuovi acquisti. Dopo il debutto di Ancelotti e le recenti voci su Alisson, il club rossonero si concentra anche su Hugo, un portiere brasiliano che potrebbe rafforzare la rosa. Ecco le ultime novità sulle trattative e le strategie del Milan in vista della prossima stagione.

Alisson al posto di Maignan, è questa l’ultima voce sul Milan riportato da ‘Sky Sports CH’. Ma i rossoneri, pur continuando a trattare il rinnovo di Magic Mike, sono stati accostati anche a un altro brasiliano: Hugo. Ma chi è Hugo de Souza Nogueira? Gigante 26enne di un metro e 99, Hugo ha bruciato le tappe in carriera. Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it Forse troppo, visto che, dopo le prime stagioni tra i professionisti al Flamengo, ha collezionato una serie di prestiti, prima di trovare la sua dimensione al Corinthians. Buon portiere dalle grandi doti fisiche, Hugo è finito anche nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti, debuttando nell’amichevole di ottobre contro il Giappone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo | CM.IT

