Il match tra Milan e Como previsto a Perth, in Australia, non si svolgerà più in questa location. Dopo l’indiscrezione circolata il 9 dicembre, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato la decisione in un’intervista, esprimendo preoccupazione e precisando che non si tratta di un affare economico.

Manca ancora l’ufficialità, ma Milan-Como non si giocherà a Perth, in Australia. Dopo l’indiscrezione nella giornata di martedì 9 dicembre, arriva conferma anche dalle parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso di una lunga intervista a Class CNBC. “ Non ho ancora abbassato le braccia su questo tema, ma ci sono così tante autorizzazioni da ottenere che comincio ad essere preoccupato. Se saltasse sarebbe un’occasione persa per la Serie A perché noi abbiamo l’obiettivo di rendere la Serie A attrattiva nel mondo”. Le autorizzazioni di cui parla Scaroni sarebbero in realtà delle condizioni molto stringenti poste da Asian Football Confederation e Football Australia: la sfida non sarebbe pubblicizzata come un match di Serie A e a dirigere l’incontro ci sarebbe un team di arbitri dell’Afc e non della Can, federazione italiana degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como in Australia, Scaroni: “Comincio a essere preoccupato. Ma non c’è nessun affare economico”

