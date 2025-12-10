Milan calciomercato bollente | nuovi estimatori per Giménez Proposto ancora un attaccante

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan si infiamma con nuovi interessi per Santiago Giménez, giovane attaccante messicano classe 2001. In vista della sessione invernale, si intensificano i rumors sul suo possibile addio ai rossoneri. Ecco le ultime novità di Matteo Moretto e gli aggiornamenti sulle strategie della società meneghina in questa fase cruciale di mercato.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, andrà via o no dal Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Ecco le ultime di Matteo Moretto sul tema, ma non solo. C'è un bomber proposto ai rossoneri!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan calciomercato bollente nuovi estimatori per gim233nez proposto ancora un attaccante

© Pianetamilan.it - Milan, calciomercato bollente: nuovi estimatori per Giménez. Proposto ancora un attaccante

Calciomercato, Tare ha individuato il rinforzo perfetto per il Milan

Calciomercato Milan, la spesa e l’incasso dell’ultima sessione estiva

Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio

Calciomercato Milan News/ Maignan potrebbe partire: ecco il sostituto (10 ottobre 2025) - Il calciomercato potrebbe essere utile al Milan per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione di tornare ad occupare le posizioni più alte della classifica in Serie A e poter così ... Segnala ilsussidiario.net