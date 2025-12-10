Milan calciomercato bollente | nuovi estimatori per Giménez Proposto ancora un attaccante
Il calciomercato del Milan si infiamma con nuovi interessi per Santiago Giménez, giovane attaccante messicano classe 2001. In vista della sessione invernale, si intensificano i rumors sul suo possibile addio ai rossoneri. Ecco le ultime novità di Matteo Moretto e gli aggiornamenti sulle strategie della società meneghina in questa fase cruciale di mercato.
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, andrà via o no dal Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Ecco le ultime di Matteo Moretto sul tema, ma non solo. C'è un bomber proposto ai rossoneri!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato, Tare ha individuato il rinforzo perfetto per il Milan
Calciomercato Milan, la spesa e l’incasso dell’ultima sessione estiva
Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio
Calciomercato Milan News/ Maignan potrebbe partire: ecco il sostituto (10 ottobre 2025) - Il calciomercato potrebbe essere utile al Milan per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio stagione di tornare ad occupare le posizioni più alte della classifica in Serie A e poter così ... Segnala ilsussidiario.net
