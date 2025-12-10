Milan allarme Leao rientrato | ora va gestito con cura in vista della Supercoppa e della Serie A

L'infortunio di Rafael Leao al Milan si è rivelato meno grave del previsto. La buona notizia permette a mister Allegri di pianificare con maggiore serenità la gestione del giocatore, in vista delle sfide cruciali di Supercoppa e Serie A. La cautela resta fondamentale per garantire il pieno recupero e mantenere la forma ideale del talento portoghese.

Milan, l'infortunio di Leao non è grave. Buona notizia per Allegri, che ora vuole gestire il portoghese in vista delle prossime settimane. Come ricorda 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo vuole tentare averlo al top per il campionato.

Milan, per Leao niente lesioni però ora va gestito - La risonanza all’adduttore destro ha rilevato la presenza di uno stato infiammatorio che necessita terapie per evitare guai. Come scrive tuttosport.com