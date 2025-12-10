Mike Maignan è il Calciatore del mese AIC di novembre

Mike Maignan si è aggiudicato il titolo di Calciatore del mese AIC di novembre. L'assegnazione, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con Ultimo Uomo, premia ogni mese i migliori interpreti della Serie A e B. La vittoria di Maignan sottolinea il suo ruolo fondamentale nel panorama calcistico italiano.

Come ogni anno Ultimo Uomo in collaborazione con AIC (Associazione Italiana Calciatori) assegna il premio di Calciatore del mese, per Serie A e B. Dopo Luka Modric a settembre, Hakan Çalhano?lu a ottobre, Mike Maignan ha vinto il premio di novembre. Quello che segue è il comunicato. Quando a Massimiliano Allegri hanno chiesto come sarebbe finita Inter-Milan a portieri invertiti, ha liquidato l'ipotesi ricordando a tutti che «i portieri non si possono invertire». In cuor suo però deve essere stato ben contento di avere Mike Maignan tra i pali, il “Calciatore del mese AIC” di novembre, un premio ampiamente meritato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Mike Maignan è il Calciatore del mese AIC di novembre

