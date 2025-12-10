Migranti von der Leyen | lavoriamo per prevenire i viaggi illegali

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato iniziative per contrastare i viaggi illegali dei migranti. L'obiettivo è collaborare con partner internazionali per prevenire le traversate illegali e smantellare il sistema di contrabbando, rafforzando così la sicurezza e la gestione delle frontiere europee.

''stiamo lavorando con dei partner. Per prevenire i viaggi illegali. Rompere il modello di business dei contrabbandieri''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, von der Leyen: “lavoriamo per prevenire i viaggi illegali”

Migranti von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa - Zazoom Social News

Asilo e rimpatri | svolta Ue sui migranti Meloni | Col nuovo patto i centri in Albania funioneranno - Zazoom Social News

Von der Leyen: "In 2 anni calo del 63% dei migranti sulle rotte principali" - "I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno il numero dei migranti è diminuito del 26% sulle rotte principali e questo dato si aggiunge al calo del 37% registrato sulle stesse rotte nel 2024: stiamo ... Secondo ansa.it

Traffico di migranti. Von der Leyen: "Aprire rotte legali". Meloni: "Gestire i flussi è possibile" - "Non è sufficiente puntare su un solo anello della catena del traffico illegale di migranti. Si legge su msn.com

Gli attacchi al Vecchio Continente, ai giornali e ai migranti: la convergenza tra il tycoon e lo zar Vai su Facebook