Migranti von der Leyen | aprire vie più sicure e legali

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'apertura di un nuovo ufficio in India, volto a facilitare vie più sicure e legali per il trasferimento di migranti. L'iniziativa mira a mettere in collegamento i datori di lavoro europei con i lavoratori extraeuropei, promuovendo un approccio più regolamentato e sicuro nei flussi migratori.

Von der Leyen annuncia l'apertura di un ufficio in India per mettere in contatto i datori di lavoro europei con i lavoratori extraeuropei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, von der Leyen: “aprire vie più sicure e legali”

Migranti von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa - Zazoom Social News

Asilo e rimpatri | svolta Ue sui migranti Meloni | Col nuovo patto i centri in Albania funioneranno - Zazoom Social News

Von der Leyen: "In 2 anni calo del 63% dei migranti sulle rotte principali" - "I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno il numero dei migranti è diminuito del 26% sulle rotte principali e questo dato si aggiunge al calo del 37% registrato sulle stesse rotte nel 2024: stiamo ... Come scrive ansa.it

Von der Leyen: "Aprire più vie d'ingresso sicure in Europa per i migranti" - Dobbiamo creare più ponti tra i nostri continenti affinché le persone possano trovare un lavoro dove il loro talento è richiesto e portare le loro compe ... Si legge su ansa.it

Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa La presidente della Commissione Ue: "Prevenire i viaggi illegali". Meloni. "Obiettivi coincidono con quelli dell'Italia" - facebook.com Vai su Facebook

Non al traffico de migranti Guarda questo contenuto su RaiNews Vai su X