Migranti Meloni | protocollo Albania sta diventando prassi comune europea

Il protocollo con l’Albania rappresenta un esempio di come le soluzioni innovative adottate dall’Italia nel settore migratorio stiano guadagnando consenso e si stiano consolidando come prassi comune a livello europeo. La crescente attenzione verso queste strategie evidenzia uno spostamento verso approcci più efficaci nella gestione dell’immigrazione.

Roma, 10 dic. (askanews) – "L'Italia ha anche lavorato per proporre soluzioni innovative che sono ora viste con crescente interesse e stanno gradualmente diventando prassi comune. Mi riferisco innanzitutto al protocollo che abbiamo firmato con l'Albania". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla seconda Conferenza internazionale dell'Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti in corso a Bruxelles. "L'obiettivo – ha aggiunto – è processare le richieste di asilo e le procedure di rimpatrio al di fuori dell'Ue, ma sotto giurisdizione europea.