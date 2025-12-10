Migranti il governo festeggia la svolta Ue I tanti nodi da sciogliere e l’unica certezza | l’Albania non funzionerà

Il 8 dicembre il Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni ha approvato la posizione negoziale sulla riforma migratoria, segnando una svolta europea. Tuttavia, numerosi nodi restano irrisolti, tra cui la questione dell’Albania, che appare come uno dei punti più controversi e ancora non funzionali nel quadro delle nuove politiche comunitarie.

L'8 dicembre il Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni ha adottato la posizione che avvia il negoziato col Parlamento europeo sulle proposte della Commissione: dalla lista europea dei Paesi d'origine sicuri al nuovo concetto di Paese terzo sicuro e fino alla questione dei rimpatri, rimasta esclusa dai regolamenti già inseriti nel Patto Ue su migrazione e asilo. "La svolta che il Governo italiano ha chiesto in materia di migrazione c'è stata", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha preso parte al Consiglio a Bruxelles dove, ha detto in una nota "ha prevalso l'approccio italiano".

Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero - Bruxelles ha messo per iscritto la lista dei Paesi d’origine sicuri, tra cui rientrano Bangladesh ed Egitto e dato il via libera ai return hub. Come scrive panorama.it