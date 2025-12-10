Migranti 126 soccorsi nella notte e sbarcati a Lampedusa

Nella notte, le forze di soccorso italiane e una nave ONG hanno effettuato 126 interventi di salvataggio nel Mediterraneo, portando in salvo migranti in pericolo. Gli individui sono stati successivamente sbarcati sull'isola di Lampedusa, continuando a rappresentare un punto di approdo per chi cerca di attraversare il mare.

Nella notte le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria, insieme alla nave ong Trotamar III, hanno tratto in salvo 126 migranti poi approdati a Lampedusa. I soccorritori hanno intercettato tre imbarcazioni partite da Zawiya e Zuara, in Libia, e da Zarzis, in Tunisia, con a bordo gruppi composti da 19 a 71 persone di origine bengalese, guineana, egiziana, pakistana, eritrea e afghana.

