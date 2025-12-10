Miglianico il presepe vivente dei bambini anima il centro storico

Nel cuore di Miglianico, il presepe vivente dei bambini trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio. Un evento che, attraverso la spontaneità e l'innocenza dei più piccoli, celebra la magia del Natale e riscopre le tradizioni locali, coinvolgendo tutta la comunità in un momento di festa e condivisione.

Un viaggio nella meraviglia e nella tradizione natalizia, attraverso lo sguardo incantato dei più piccoli. Sabato 20 dicembre, dalle 17 alle 19, a Miglianico torna il presepe vivente organizzato dall’asilo nido Piccoli Passi Bio, con il supporto della Pro loco e del Comune.L’evento si svolgerà in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

