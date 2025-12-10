Miglianico il presepe vivente dei bambini anima il centro storico

Chietitoday.it | 10 dic 2025

Nel cuore di Miglianico, il presepe vivente dei bambini trasforma il centro storico in un suggestivo scenario natalizio. Un evento che, attraverso la spontaneità e l'innocenza dei più piccoli, celebra la magia del Natale e riscopre le tradizioni locali, coinvolgendo tutta la comunità in un momento di festa e condivisione.

Un viaggio nella meraviglia e nella tradizione natalizia, attraverso lo sguardo incantato dei più piccoli. Sabato 20 dicembre, dalle 17 alle 19, a Miglianico torna il presepe vivente organizzato dall’asilo nido Piccoli Passi Bio, con il supporto della Pro loco e del Comune.L’evento si svolgerà in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

