Migliaia di clienti sulla chat Telegram della droga al servizio taxi c' era uno dei falsi pentiti di via D' Amelio

Un'indagine ha rivelato come sulla chat Telegram dedicata allo spaccio di droga, tra i clienti ci fosse anche uno dei falsi pentiti di via D'Amelio. Tra recensioni entusiastiche e commenti positivi, emergono dettagli su consegne di hashish, marijuana e cocaina, effettuate sia a domicilio che tramite un servizio taxi, coinvolgendo Mario Macaluso e altri 49 arrestati.

"Grazie vita mia, quantità e qualità top, il ragazzo puntualissimo e dolcissimo". Non è la recensione del servizio a domicilio di una pizzeria, ma quella delle consegne di droga - hashish, marijuana e cocaina - a casa o con uno speciale servizio taxi che Mario Macaluso, uno dei 50 arrestati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

