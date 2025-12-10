Migliaia di clienti sulla chat Telegram della droga al servizio taxi c' era uno dei falsi pentiti di via D' Amelio

Un'indagine ha rivelato come sulla chat Telegram dedicata allo spaccio di droga, tra i clienti ci fosse anche uno dei falsi pentiti di via D'Amelio. Tra recensioni entusiastiche e commenti positivi, emergono dettagli su consegne di hashish, marijuana e cocaina, effettuate sia a domicilio che tramite un servizio taxi, coinvolgendo Mario Macaluso e altri 49 arrestati.

"Grazie vita mia, quantità e qualità top, il ragazzo puntualissimo e dolcissimo". Non è la recensione del servizio a domicilio di una pizzeria, ma quella delle consegne di droga - hashish, marijuana e cocaina - a casa o con uno speciale servizio taxi che Mario Macaluso, uno dei 50 arrestati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Avete due settimane per salvare tutto e sparire | Meta chiude tutti gli account Instagram e Facebook ai minori di 16 anni Scatta il primo divieto al mondo sui social in Australia - Zazoom Social News

Migliaia di clienti sulla chat Telegram della droga, al servizio taxi c'era uno dei falsi pentiti di via D'Amelio - Dal blitz con 50 arresti emerge la figura di Mario Macaluso che dai domiciliari avrebbe gestito lo spaccio per conto di Cosa nostra. Secondo palermotoday.it

Green pass falsi e vaccini venduti sul dark web: sequestrati 10 canali Telegram. "Migliaia di potenziali clienti" - arrivata a conclusione nel giorno dell'entrata in vigore del Green pass europeo indispensabile ... Riporta repubblica.it

[Ascoli] A pochi passi dalla stazione ferroviaria, in Viale Indipendenza 36, un nuovo ipermercato: inaugurazione con migliaia di clienti e un’offerta moderna e variegata, fra prodotti di qualità, bar interno e reparto sushi - facebook.com Vai su Facebook

Ogni anno migliaia di aziende perdono clienti per attacchi informatici o copie dei loro siti Proteggi il tuo marchio e la tua identità digitale con Tophost! Scopri come nel nostro ultimo articolo bit.ly/3Y7DOra #BrandProtection #WebHosting #Website #Sitow Vai su X