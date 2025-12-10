Michele Placido svela il clima d’intimidazione dei salotti romani | Parlai bene della Meloni mi urlarono fascista
Michele Placido racconta il clima di intimidazione nei salotti romani, rivelando come il suo sostegno a Giorgia Meloni gli abbia causato ostilità e accuse di fascismo. L’attore ricorda come la sua simpatia per la leader sia nata anni fa, quando era ancora poco conosciuta, e come questa scelta abbia influito sulle sue relazioni personali e professionali.
«La simpatia che ho per Giorgia Meloni è nata anni fa, quando lei stava al 3,5%. Mi costò amici e artisti. Ma io sono libero di andare dove voglio”. A raccontarlo alla platea di Atreju l’attore e regista Michele Placido. «Qualche anno dopo era al 7-8%, ero a una cena pre-natalizia con alcuni artisti. A un certo punto dico ‘Oh, avete visto sta Meloni? È arrivata all’8%. Non c’è una politica come lei’. Uno degli invitati mi guarda e mi urla ‘fascista, fascista, fascista’ decine di volte». L’aneddoto raccontato da Michele Placido sul trattamento riservato agli artisti che osano esprimere simpatie per la destra è una sorta di segreto di Pulcinella del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Due giorni di studi sull’invecchiamento con uno sguardo al cinema: ospiti Michele Placido e Federica Luna Vincenti
Claudio Baglioni in concerto, Michele Placido al teatro Pirandello e musiche da film con orchestra: cosa fare nel weekend
Michele Placido porta la serie tv su Livatino nei luoghi della sua vita: tutto pronto per le riprese
Michele Placido racconta al Festival della Commedia - Pulcinella FilmFest 2025 il segreto del successo: sacrificio e dedizione. Siamo lieti, di aver avuto con noi questo grande artista per la decima edizione del festival Vai su Facebook
#acerra, al via il #festival della commedia: a #michele placido le chiavi della casa del cinema Vai su X
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it