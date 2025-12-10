Michele Placido svela il clima d’intimidazione dei salotti romani | Parlai bene della Meloni mi urlarono fascista

Michele Placido racconta il clima di intimidazione nei salotti romani, rivelando come il suo sostegno a Giorgia Meloni gli abbia causato ostilità e accuse di fascismo. L’attore ricorda come la sua simpatia per la leader sia nata anni fa, quando era ancora poco conosciuta, e come questa scelta abbia influito sulle sue relazioni personali e professionali.

«La simpatia che ho per Giorgia Meloni è nata anni fa, quando lei stava al 3,5%. Mi costò amici e artisti. Ma io sono libero di andare dove voglio". A raccontarlo alla platea di Atreju l'attore e regista Michele Placido. «Qualche anno dopo era al 7-8%, ero a una cena pre-natalizia con alcuni artisti. A un certo punto dico 'Oh, avete visto sta Meloni? È arrivata all'8%. Non c'è una politica come lei'. Uno degli invitati mi guarda e mi urla 'fascista, fascista, fascista' decine di volte». L'aneddoto raccontato da Michele Placido sul trattamento riservato agli artisti che osano esprimere simpatie per la destra è una sorta di segreto di Pulcinella del mondo dello spettacolo.

