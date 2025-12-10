Michele Piagno | il futuro del cocktail tra spettacolo e consapevolezza
Michele Piagno guida il futuro dei cocktail tra innovazione e sostenibilità, combinando spettacolo e consapevolezza. Con l’avvicinarsi dell’inverno e delle festività, il settore si prepara a sorprendere con creazioni che uniscono estetica, gusto e rispetto per l’ambiente, segnando un’evoluzione nel modo di vivere e condividere i momenti conviviali.
L’inverno che arriva e le festività alle porte accendono una stagione speciale per il mondo dei cocktail. In questo clima di attesa, la visione di Michele Piagno, barman di respiro internazionale, illumina la trasformazione profonda del bere miscelato tra il 2025 e il 2026, quando ogni drink è chiamato a diventare un’autentica esperienza. Michele Piagno, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
