Miami vince Higgins | la sindaca dem anti-Trump

Lapresse.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eileen Higgins è diventata la prima donna a guidare Miami, vincendo le elezioni con il sostegno della candidata democratica dichiaratamente anti-Trump. La sua vittoria segna un importante traguardo politico per la città, riflettendo un cambiamento nella leadership locale e un rafforzamento dei valori progressisti nella comunità.

Eileen Higgins, candidata democratica dichiaratamente anti-Trump, ha vinto le elezioni a Miami e sarà la prima donna a guidare la città. “Ci troviamo di fronte a una retorica da parte dei funzionari eletti che è così disumanizzante e crudele, soprattutto nei confronti delle popolazioni di immigrati. I residenti di Miami erano pronti a chiudere con tutto questo”, ha detto la neo-eletta sindaca, che ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto dal presidente Donald Trump. Higgins, 61 anni, sarà la prima donna a guidare la città di Miami. Nella città a maggioranza ispanica ha parlato spesso della repressione dell’immigrazione da parte di Trump, dicendo di aver sentito di molte persone a Miami preoccupate per i loro familiari detenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

miami vince higgins la sindaca dem anti trump

© Lapresse.it - Miami, vince Higgins: la sindaca dem anti-Trump

I Thunder fanno paura, Warriors solidi. Miami vince ancora, 10 punti per Fontecchio

Denver e Rams volano. Al Bernabeu vince Miami su Washington al supplementare

Messi vince anche la Mls, prima volta nella storia dell’Inter Miami: «So che l’Argentina mi guardava»

miami vince higgins sindacaCnn, Higgins vince le elezioni a sindaco di Miami, la prima volta per i dem in 30 anni - La democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, città che non ha un primo cittadino democratico dalla fine degli anni '90. msn.com scrive