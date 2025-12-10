Miami vince Higgins | la sindaca dem anti-Trump

Eileen Higgins è diventata la prima donna a guidare Miami, vincendo le elezioni con il sostegno della candidata democratica dichiaratamente anti-Trump. La sua vittoria segna un importante traguardo politico per la città, riflettendo un cambiamento nella leadership locale e un rafforzamento dei valori progressisti nella comunità.

Eileen Higgins, candidata democratica dichiaratamente anti-Trump, ha vinto le elezioni a Miami e sarà la prima donna a guidare la città. “Ci troviamo di fronte a una retorica da parte dei funzionari eletti che è così disumanizzante e crudele, soprattutto nei confronti delle popolazioni di immigrati. I residenti di Miami erano pronti a chiudere con tutto questo”, ha detto la neo-eletta sindaca, che ha sconfitto il candidato repubblicano sostenuto dal presidente Donald Trump. Higgins, 61 anni, sarà la prima donna a guidare la città di Miami. Nella città a maggioranza ispanica ha parlato spesso della repressione dell’immigrazione da parte di Trump, dicendo di aver sentito di molte persone a Miami preoccupate per i loro familiari detenuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it