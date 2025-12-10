Miami Higgins eletta sindaco | prima donna e prima dem in 30 anni Un avviso a Trump in vista delle elezioni di medio termine

Miami elegge Higgins come primo sindaco donna e democratica in 30 anni, segnando un importante risultato politico. Questa vittoria rappresenta un avviso a Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine, aggiungendosi alle recenti sconfitte repubblicane in New Jersey e Virginia, e rafforzando il clima di incertezza per la Casa Bianca.

Un nuovo campanello d’allarme per Donald Trump dopo quello suonato con la vittoria di Zohran Mamdani a New York e le sconfitte in New Jersey e Virginia. Eileen Higgins è stata eletta sindaco di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in circa tre decenni. E’ anche la prima candidata non ispanica dagli anni ’90. Un successo elettorale ottenuto sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto da Trump, Emilio Gonzalez, che si è fermato al 41% dei voti. Seconda città più grande della Florida, Miami è considerata la porta d’accesso all’America Latina e attira milioni di turisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Miami, Higgins eletta sindaco: prima donna e prima dem in 30 anni. Un avviso a Trump in vista delle elezioni di medio termine

