miami ha eletto la sua prima sindaca democratica dal 1997

Miami ha scelto una nuova leadership, eleggendo la sua prima sindaca democratica dal 1997, dopo quasi trent’anni di amministrazione repubblicana. Questa storica vittoria segna un cambiamento significativo nella politica della città, riflettendo nuove dinamiche e speranze di rinnovamento per la comunità locale.

Dopo quasi trent’anni di dominio repubblicano Miami, la città più importante della Florida, ha eletto una sindaca democratica. Eileen Higgins ha sconfitto al ballottaggio Emilio González con circa il 60 per cento dei voti, riportando l’Asinello alla guida della città per la prima volta dal 1997. La sua vittoria si aggiunge alla scia di successi dei democratici nelle elezioni locali degli ultimi mesi, tra cui la vittoria di Zohran Mamdani a New York City, quella di Abigail Spanberger in Virginia e Mikie Sherrill in New Jersey. Higgins ha criticato apertamente Trump e DeSantis sull’immigrazione. Higgins, che ha 61 anni ed è la prima donna a guidare Miami, ha costruito la sua campagna elettorale su due pilastri: rendere il governo cittadino più efficiente e affrontare i problemi concreti dei residenti, dagli affitti alle assicurazioni, fino alle politiche sull’ immigrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it