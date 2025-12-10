Miami Eileen Higgins eletta sindaca | la festa sul palco con i genitori

Eileen Higgins è stata eletta sindaca di Miami con il 59,3% dei voti, sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto da Donald Trump. La vittoria rappresenta un importante traguardo per la politica locale, segnando un momento di festa e celebrazione sul palco insieme ai suoi genitori.

(LaPresse) La democratica Eileen Higgins ha vinto la corsa a sindaco di Miami, sconfiggendo un repubblicano appoggiato dal presidente Donald Trump (Emilio González) con il 59,3% dei voti. Higgins, che ha 61 anni, è la prima donna a essere eletta sindaca della città, la prima non ispanica, e la prima Democratica dal 1997. Da allora infatti Miami è stata amministrata sempre dai Repubblicani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it