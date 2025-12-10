Mia figlia non respirava | la paura di Federica Pellegrini per Matilde
Federica Pellegrini condivide un momento di preoccupazione per sua figlia Matilde, colpita da febbre alta e una crisi convulsiva. Attraverso i social, la campionessa di nuoto ha raccontato l'episodio, mostrando la paura e l'angoscia vissute in quei momenti. Un pensiero di solidarietà e vicinanza alla famiglia Pellegrini.
Federica Pellegrini ha raccontato sui social media che sua figlia Matilde ha avuto febbre alta e una crisi convulsiva. E a un certo punto è rimasta senza respiro. Lei ha avuto paura: «Ho perso anni e anni di vita». L’ex campionessa di nuoto era a casa con la bambina: «Aveva convulsioni febbrili, le si è alzata la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non le abbiamo dato la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco». Dice «questa volta» perché era già successo. Tre volte. L’ultimo episodio è stato il più violento: « Aveva gli occhi in su, la testa indietro e il respiro che pian piano si fermava ». 🔗 Leggi su Open.online
