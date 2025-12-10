Mi stava tormentando | L' ultima telefonata di Tania Bellinetti alla madre

Feedpress.me | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima telefonata di Tania Bellinetti alla madre rivela un momento di grande angoscia, mentre descrive le vessazioni subite. Le sue parole testimoniano un crescente stato di paura e sofferenza, offrendo uno sguardo intenso sulla difficile situazione che stava vivendo. Questa comunicazione rappresenta un tassello fondamentale nell'indagine e nella comprensione degli eventi che hanno portato a una tragica conclusione.

«Mi ha chiamato dicendo che lui la stava tormentando. Dopo tre minuti mi ha detto "sta continuando a tormentarmi". Mi chiese se poteva venire a casa mia, io le avrei detto sicuramente di sì ma improvvisamente è caduta la linea». L’ultima telefonata di Tania Bellinetti è stata raccontata al Tg1 dalla madre, Patrizia Golfarini. La 47enne è morta precipitata dal balcone di casa sua a Bologn a,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

