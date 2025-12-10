Mi stava tormentando | L' ultima telefonata di Tania Bellinetti alla madre

L'ultima telefonata di Tania Bellinetti alla madre rivela un momento di grande angoscia, mentre descrive le vessazioni subite. Le sue parole testimoniano un crescente stato di paura e sofferenza, offrendo uno sguardo intenso sulla difficile situazione che stava vivendo. Questa comunicazione rappresenta un tassello fondamentale nell'indagine e nella comprensione degli eventi che hanno portato a una tragica conclusione.

«Mi ha chiamato dicendo che lui la stava tormentando. Dopo tre minuti mi ha detto "sta continuando a tormentarmi". Mi chiese se poteva venire a casa mia, io le avrei detto sicuramente di sì ma improvvisamente è caduta la linea». L’ultima telefonata di Tania Bellinetti è stata raccontata al Tg1 dalla madre, Patrizia Golfarini. La 47enne è morta precipitata dal balcone di casa sua a Bologn a,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mi stava tormentando": L'ultima telefonata di Tania Bellinetti alla madre

Caduta dal balcone a Bologna, la madre 'lui la tormentava' - Mi chiese se poteva venire a casa mia, io le avrei detto sicuramente di sì ma improvv ... Riporta ansa.it

L'ultima telefonata di Ornella Vanoni prima di morire: "Se lo sentiva". Cosa ha detto all'amica - Poco prima di morire, Ornella Vanoni ha chiamato l’amica Andrée Ruth Shammah: un ultimo gesto dolce e lucido, simbolo del loro legame profondo ... Segnala corrieredellosport.it

UN GIARDINO DEDICATO ALL'ATTIVISTA RACHEL CORRIE, UCCISA A GAZA Rachel Corrie era un'attivista statunitense per i diritti umani. Nel marzo del 2003 stava opponendosi alla demolizione di alcune abitazioni nella Striscia di Gaza, ad opera dell'ID - facebook.com Vai su Facebook