Mi sono innamorato di Pietro A lui il compito più grande mai dato | aprire o chiudere le porte del Paradiso | Roberto Benigni con un monologo in Vaticano per Rai Uno
Grande attesa per “ Pietro – Un uomo nel vento” di Roberto Benigni, in onda questa sera mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio3 e RaiPlay. Un monologo per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: Roberto Benigni racconterà la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. “Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui! – ha detto Roberto Benigni – Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Mi sono perdutamente innamorato della mia docente di greco e latino del ginnasio. A scuola mi divertivo molto. Ma avevo anche ben chiaro cosa non mi divertiva, cioè matematica fisica e chimica”, queste le parole. - facebook.com Vai su Facebook
Mi sono innamorato di te Perché non avevo niente da fare Il giorno volevo qualcuno da incontrare La notte parlare d'amore... #CanzoniDAutore a #SalaLettura Vai su X
“Mi sono innamorato di Pietro. A lui il compito più grande mai dato: aprire o chiudere le porte del Paradiso”: Roberto Benigni con un monologo in Vaticano per Rai Uno - Stasera su Rai 1 il monologo di Benigni dal Vaticano: "Mi sono innamorato di Pietro, un uomo che è proprio come noi" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
