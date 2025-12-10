Mi sono innamorato di Pietro A lui il compito più grande mai dato | aprire o chiudere le porte del Paradiso | Roberto Benigni con un monologo in Vaticano per Rai Uno

Grande attesa per “ Pietro – Un uomo nel vento” di Roberto Benigni, in onda questa sera mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai 1, Rai Radio3 e RaiPlay. Un monologo per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano: Roberto Benigni racconterà la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. “Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui! – ha detto Roberto Benigni – Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino! Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

