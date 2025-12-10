Mi ha messo l’anello di fidanzamento ma non è andata come speravo e siamo finiti dai pompieri | la storia di AnnaBelle Warner

Lo scorso 25 ottobre, AnnaBelle Warner e Will Munhall, due giovani dell’Ohio, hanno ufficializzato il loro fidanzamento con un anello speciale. Tuttavia, l’evento non è andato come previsto, portando alla loro improvvisa chiamata ai pompieri. Ecco la singolare storia di un momento indimenticabile e inaspettato.

Lo scorso sabato 25 ottobre, Will Munhall e AnnaBelle Warner, due giovani dell'Ohio, si sono ufficialmente fidanzati. La proposta di nozze, però, non è stata da sogno. La ragazza ha raccontato a People che non appena il fidanzato le ha infilato l'anello, quest'ultimo è risultato troppo stretto. "Era decisamente stretto ma non mi importava. Aspettavo da tempo di fidanzami e volevo indossarlo" ha dichiarato AnnaBelle. La gioia ha presto lasciato spazio alla preoccupazione. Dopo poche ore, infatti, la coppia è dovuta recarsi dai pompieri per tagliare l'anello: il dito della ragazza stava diventando viola.