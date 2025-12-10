Mi ha lasciata così stavo cadendo | Belen a St Moritz salvata da uno sconosciuto cosa è successo VIDEO
Durante una vacanza a St. Moritz, Belen Rodriguez ha vissuto un episodio inaspettato che ha attirato l’attenzione sui social. Un video che la mostra in difficoltà sui ciottoli ghiacciati, assistita da uno sconosciuto, è diventato virale, suscitando commenti e curiosità sul suo incidente e sul gesto di solidarietà.
Una vacanza a St. Moritz si è trasformata in un momento virale per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata protagonista di una piccola disavventura che ha catturato l’attenzione dei social, quando un video che la ritrae in difficoltà con i tacchi alti sulle strade ghiacciate della celebre località svizzera è diventato virale su TikTok. @antonellagesuele la tua serata fortunata@marcok1 #belen #gentleman #stmoritz? suono originale – Antonella Jesuele Nella breve clip, diffusa da un’utente sulla piattaforma, si vede Belen che fatica a camminare sul marciapiede ghiacciato, indossando tacchi altissimi e si appoggia ad una jeep parcheggiata per non scivolare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Disavventura per Belen Rodriguez a St. Moritz: “Mi ha lasciata così, stavo cadendo”, il video è virale
"Mi ha lasciata così". La showgirl diventa virale per una piccola disavventura sulla neve a St. Moritz. A soccorrerla è un passante Vai su Facebook
I pronostici di mercoledì 10 dicembre: Champions League ilveggente.it
“Nato relitto della Guerra Fredda, ritiriamoci”: la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso it.insideover.com
La spazzola ad aria calda, dotata di 6 accessori per ogni tipo di styling, è ora al minimo storico. È il ... dilei.it
Acerbi e Calhanoglu, piove sul bagnato dopo Inter-Liverpool: le ultime con vista Supercoppa calciomercato.it
Sanità in Sicilia, giro di vite sulle nomine dei manager. Schifani: trasparenza e competenza gazzettadelsud.it
Nobel per la Pace, Maria Corina Machado non ritira il premio a Oslo: “Non si sa dove sia”. Al suo posto la ... ilfattoquotidiano.it