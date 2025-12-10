Mi ha lasciata così stavo cadendo | Belen a St Moritz salvata da uno sconosciuto cosa è successo VIDEO

Durante una vacanza a St. Moritz, Belen Rodriguez ha vissuto un episodio inaspettato che ha attirato l’attenzione sui social. Un video che la mostra in difficoltà sui ciottoli ghiacciati, assistita da uno sconosciuto, è diventato virale, suscitando commenti e curiosità sul suo incidente e sul gesto di solidarietà.

Una vacanza a St. Moritz si è trasformata in un momento virale per Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata protagonista di una piccola disavventura che ha catturato l’attenzione dei social, quando un video che la ritrae in difficoltà con i tacchi alti sulle strade ghiacciate della celebre località svizzera è diventato virale su TikTok. @antonellagesuele la tua serata fortunata@marcok1 #belen #gentleman #stmoritz? suono originale – Antonella Jesuele Nella breve clip, diffusa da un’utente sulla piattaforma, si vede Belen che fatica a camminare sul marciapiede ghiacciato, indossando tacchi altissimi e si appoggia ad una jeep parcheggiata per non scivolare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Mi ha lasciata così, stavo cadendo”: Belen a St. Moritz salvata da uno sconosciuto, cosa è successo (VIDEO)

