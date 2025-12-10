Mi chiamo Mark Rosario | il video inedito dell’arresto di Luigi Mangione in un McDonald’s della Pennsylvania

Cultweb.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video inedito, ripreso dalla bodycam dei poliziotti della Pennsylvania, mostra i momenti iniziali dell’arresto di Luigi Mangione, 27 anni, accusato dell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. La registrazione, avvenuta in un McDonald's, offre uno sguardo diretto sugli eventi che hanno portato all’arresto del giovane.

Un video inedito ripreso dalla bodycam dei poliziotti della Pennsylvania documenta per la prima volta i momenti iniziali dellarresto di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Le immagini, diffuse solo ora, mostrano la prima interazione tra un agente e Mangione all’interno di un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, nel dicembre 2024. Quando l’agente si avvicina per identificarlo, Mangione fornisce un nome falso: “Mi chiamo Mark Rosario “. Dopo un breve scambio sulle generalità, il giovane consegna agli agenti un documento contraffatto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

