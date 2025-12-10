Metromare sopralluogo di Ghera a Casal Bernocchi | Rinnovamenti mai fatti prima

Il 10 dicembre 2025, il sindaco Ghera ha effettuato un sopralluogo a Casal Bernocchi per verificare lo stato dei lavori di rinnovamento della linea Metromare. Dopo due anni e mezzo di interventi, l’amministrazione annuncia importanti miglioramenti e innovazioni mai realizzate in precedenza, segnando un passo avanti per il trasporto pubblico nella zona di Ostia.

Ostia, 10 dicembre 2025 – " In due anni e mezzo abbiamo portato a termine molti lavori di rinnovamento di una linea che non erano mai stati fatti prima. Mi riferisco alla sostituzione dei binari e ora al rinnovamento della linea aerea che è a buon punto e consentirà di stabilizzare il servizio. Stiamo effettuando grazie a Cotral un piano straordinario di manutenzione e revisione dei treni, anche qui interventi mai fatti in passato, così come il restyling delle stazioni e l'apertura dei cantieri per le nuove fermate". Così l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera dopo il sopralluogo, insieme ai rappresentanti di Rfi e delle istituzioni locali, alla stazione Casalbernocchi della linea Roma-Lido per verificare lo stato di avanzamento del rinnovamento della linea aerea.