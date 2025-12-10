Metro di Roma arriva il Family Tap | con la stessa carta entrerà tutta la famiglia

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tap&go è uno strumento che, dalla sua introduzione nel 2019 con l’allora Giunta Raggi, ha portato benefici evidenti alla mobilità di Roma tanto che è stato predisposto anche sui mezzi di superficie. Lo strumento, però, non è perfetto. A oggi, infatti, chi magari si trova con i figli e vuole. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Metro A, per 15 giorni niente capolinea ad Anagnina. Arriva la MA8: tutte le informazioni - Servizio ridotto per permettere la realizzazione dei lavori di rigenerazione della metro A Anagnina. Lo riporta romatoday.it