Metro di Roma arriva il Family Tap | con la stessa carta entrerà tutta la famiglia
Il tap&go è uno strumento che, dalla sua introduzione nel 2019 con l’allora Giunta Raggi, ha portato benefici evidenti alla mobilità di Roma tanto che è stato predisposto anche sui mezzi di superficie. Lo strumento, però, non è perfetto. A oggi, infatti, chi magari si trova con i figli e vuole. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma choc, stuprata a 23 anni da "tre uomini stranieri all'uscita della metro B": la denuncia della vittima. Ora è caccia ai violentatori - facebook.com Vai su Facebook
Roma, studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro ift.tt/JB6Rz2o Vai su X
Metro A, per 15 giorni niente capolinea ad Anagnina. Arriva la MA8: tutte le informazioni - Servizio ridotto per permettere la realizzazione dei lavori di rigenerazione della metro A Anagnina. Lo riporta romatoday.it
L’Australia è il primo Paese al mondo a introdurre il divieto ai social per gli under 16 dayitalianews.com
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it