Meteo Roma del 10-12-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma dal 10 al 12 dicembre 2025 indicano un'evoluzione da nuvolosità e precipitazioni al nord, con maltempo in transito e neve in quota, a condizioni più stabili e asciutte nel resto della penisola. Temperature stabili o in lieve aumento caratterizzano il periodo, con variabilità tra le regioni e episodi di pioggia, soprattutto nelle ore mattutine.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è via tratti coperti specie sulle regioni di nord-ovest con isolate precipitazioni al pomeriggio nuvolosità compatta attesa su tutti i settori in serata maltempo in transito su Lombardia Romagna e regioni di Nord Est con neve sui rilievi dei 1200-1300 m Quota neve in calo nella notte al centro al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con qualche pioggia sul versante Adriatico al pomeriggio precipitazioni sparse anche sulle coste di Toscana alto Lazio Maria Asciutto altrove in serata e nottata residue piogge sui settori cosiddetti tirrenici con molte nubi in transito al sud Al mattino precipitazioni a tratti intense su Molise Puglia e Basilicata cieli irregolarmente nuvolosi altrove al pomeriggio ancora non velocità medio-alta in transito ma senza precipitazioni associate in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori temperatura stabili un rialzo Comunque Massimo è stazionario immissione da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

