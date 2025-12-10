Meteo | Previsioni per mercoledì 11 dicembre

Le previsioni meteo per mercoledì 11 dicembre a Modena indicano un cielo caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, senza piogge previste. La giornata sarà moderatamente fresca, con temperature comprese tra 4°C e 13°C, e lo zero termico si attestera` a circa 3016 metri.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3016m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

