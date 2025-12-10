Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 10 dicembre 2025
Ecco le previsioni meteo in Campania per mercoledì 10 dicembre 2025. Scopri le condizioni del tempo previste nella regione, con dettagli su pioggia, temperature e possibili variazioni durante la giornata. Restate aggiornati per pianificare al meglio le vostre attività.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3064m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2962m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
