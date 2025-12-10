Meteo Giuliacci avverte gli italiani | cosa accadrà a Natale
Giuliacci avverte gli italiani sulle previsioni meteo di Natale 2025, segnate da condizioni atmosferiche stabili e temperature superiori alla media. L'inizio di dicembre ha già mostrato un clima anomalo, e le tendenze indicano un Natale caratterizzato da un clima più mite del consueto. Ecco cosa aspettarsi per le festività di fine anno.
– Meteo Natale 2025, le condizioni atmosferiche che stanno caratterizzando l’inizio di dicembre risultano particolarmente stabili e con temperature più alte del normale. L’alta pressione si estende su quasi tutto il territorio italiano, garantendo giornate serene e un clima poco tipico per la stagione. Il periodo del Ponte dell’Immacolata, dal 6 al 9 dicembre, si presenta quindi con tempo prevalentemente soleggiato in gran parte del Paese, eccezion fatta per qualche residua instabilità al Sud destinata a risolversi rapidamente. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Meteo, tra Immacolata e Natale le previsioni di Giuliacci: i giorni del ciclone atlantico - Dalle previsioni meteo da lunedì 8 dicembre alle proiezioni per le feste di Natale.
Previsioni meteo, che tempo farà a Natale: "Correnti dall'Islanda", le proiezioni di Giuliacci - Sabato 6 dicembre inizia il Ponte dell'Immacolata, con un lunedì 9 dicembre di festa che allunga il riposo di chi non lavora nel ...
