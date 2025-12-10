Meteo Giuliacci avverte gli italiani | cosa accadrà a Natale

Giuliacci avverte gli italiani sulle previsioni meteo di Natale 2025, segnate da condizioni atmosferiche stabili e temperature superiori alla media. L'inizio di dicembre ha già mostrato un clima anomalo, e le tendenze indicano un Natale caratterizzato da un clima più mite del consueto. Ecco cosa aspettarsi per le festività di fine anno.

Meteo Natale 2025, le condizioni atmosferiche che stanno caratterizzando l'inizio di dicembre risultano particolarmente stabili e con temperature più alte del normale. L'alta pressione si estende su quasi tutto il territorio italiano, garantendo giornate serene e un clima poco tipico per la stagione. Il periodo del Ponte dell'Immacolata, dal 6 al 9 dicembre, si presenta quindi con tempo prevalentemente soleggiato in gran parte del Paese, eccezion fatta per qualche residua instabilità al Sud destinata a risolversi rapidamente.

