Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Perugiatoday.it | 10 dic 2025

Le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria, offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste. Questi dati sono fondamentali per pianificare attività e garantire la sicurezza della popolazione durante questi giorni. Di seguito, le informazioni più recenti e affidabili sul meteo in Umbria.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 dicembre 2025. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone interesserà il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

