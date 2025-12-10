Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, aggiornate dalla Protezione Civile della Regione Umbria, offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste. Questi dati sono fondamentali per pianificare attività e garantire la sicurezza della popolazione durante questi giorni. Di seguito, le informazioni più recenti e affidabili sul meteo in Umbria.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 dicembre 2025. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone interesserà il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 10 dicembre #meteo #Arpav Previsioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie estese a sud dell'asse Verona-Treviso e sparse sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e in nuo - facebook.com Vai su Facebook

#meteo #Toscana: alta pressione e tempo stabile con un flusso mite e a tratti umido meridionale. Su coste e pianura le nubi basse e le nebbie caratterizzeranno le mattinate di questa settimana, il sole sarà più presente al sud e sulle zone di montagna. Vai su X

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: ecco dove. Le previsioni - Nel corso delle prossime ore tempo in peggioramento al Sud con piogge e temporali sparsi prima su Sardegna e Sicilia e poi sul resto dei settori ... Segnala tg24.sky.it