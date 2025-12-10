Met Gala annunciate le co-chair dell’edizione 2026

Sono state annunciate le co-chair dell'edizione 2026 del Met Gala: Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. L'evento, fondamentale per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, si svolge ogni primo lunedì di maggio e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della moda e del charity.

Saranno Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams le co-chair (ovvero presidenti onorarie) del prossimo Met Gala: l’evento mondano annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, organizzato dal 1948 all’apertura della mostra annuale di moda organizzata dal museo, si tiene il primo lunedì di maggio. Nel 2026 si terrà dunque il 4 del mese. Il tema della nuova mostra del Costume Institute (e dunque del Met Gala) sarà “ Costume Art ”: celebrerà il legame profondo tra arte, corpo e moda e verrà allestita nelle nuove Condé Nast Galleries del museo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Met Gala, annunciate le co-chair dell’edizione 2026

Moda, Met Gala 2025, il tema dell'evento ispirato al dandismo nero. Pharrell co-chair - Per la prima volta dopo il 2003 il Costume Institute concentrerà l'attenzione sull'abbigliamento maschile. Lo riporta tg24.sky.it

Lewis Hamilton, Pharrell Williams, A$AP Rocky e Colman Domingo faranno gli onori di casa al Met Gala 2025 - chairs della prossima edizione (5 maggio) sono 4 icone maschili Black: Lewis Hamilton, Pharrell Williams, A$AP Rocky e Colman Domingo Forse ci ... Riporta vogue.it

Italian Music. Sarah Toscano ha annunciato il “MET GALA TOUR 2026”, che la vedrà esibirsi nei club italiani. Biglietti disponibili in vendita dalle ore 18 del 10 dicembre. - facebook.com Vai su Facebook

"EREDI GALA GIUSEPPE DI GALA ANGELO, GIULIANO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X