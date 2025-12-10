Met Gala 2026 | Anna Wintour arruola Beyoncé Nicole Kidman e Venus Williams

Il Met Gala 2026 si prepara ad essere un evento imperdibile con un quartetto di co-chair di grande impatto: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. La serata, simbolo di stile e glamour, si arricchisce di personalità provenienti da diversi settori, promettendo una celebrazione memorabile della moda e della cultura contemporanea.

La cantante, l’attrice, la sportiva e la modaiola: il Met Gala 2026 ha già i suoi protagonisti. Per l’edizione 2026 della serata più attesa della moda, il Metropolitan Museum of Art ha annunciato un quartetto di co-chair che riunisce quattro potenze dei rispettivi mondi: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e (ovviamente) Anna Wintour. Un mix che intreccia musica, cinema, sport e moda e suggerisce già il tono dell’evento: quello del 2026 sarà un Met Gala vario e variegato. Tanto per gli invitati quanto per i loro look. I co-chair 2026: grandi ritorni ed eleganti conferme. Il quartetto dei “padroni di casa” per il Met Gala 2026 segna un ritorno importante. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Met Gala 2026: Anna Wintour arruola Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams

L'ultima beta dei Google Play Services nasconde nuovi sviluppi legati alla funzionalità "Motion Cu... ? tuttoandroid.net - Zazoom Social News

Met Gala annunciate le co-chair dell’edizione 2026 - Zazoom Social News

Met Gala 2026, i co-chairs sono 3 icone femminili: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams - Previsto per il prossimo 4 maggio, il Met Gala 2026 vedrà Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancare Anna Wintour nel fare gli onori di casa ... Riporta vogue.it

Met Gala, annunciate le co-chair dell’edizione 2026 - chair (ovvero presidenti onorarie) del prossimo Met Gala: l’evento mondano annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institu ... Si legge su msn.com

Previsto per il prossimo 4 maggio, il Met Gala 2026 vedrà Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams affiancare Anna Wintour nel fare gli onori di casa Vai su X

Anna Lina Tortelli, erede della storica Ottica Tortelli fondata nel 1952 dal padre Renzo, ha ricevuto il Premio “Mosca Bianca” 2025 durante la Serata di Gala del Premio San Marone – Radici & Futuro organizzata da ViviAmo Civitanova APS. Vai su Facebook