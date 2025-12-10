Messa in sicurezza del territorio San Baronto attenzione massima Molte opere pure in Valdinievole
La messa in sicurezza del territorio resta una priorità, con particolare attenzione a San Baronto e alla Valdinievole. Un evento drammatico, avvenuto circa dieci mesi fa, ha evidenziato la vulnerabilità della provincia, radicata nell’ondata di maltempo di novembre 2023 che mise in crisi l’intera area pistoiese.
Una ferita importante per tutta la provincia che si è dimostrata in tutta la sua gravità circa dieci mesi fa ma che affonda le sue radici in quell’ondata di maltempo del novembre 2023 che mise letteralmente in ginocchio tutto il pistoiese. Stiamo parlando di ciò che è rimasto della Sp9 "Montalbano", per tutti semplicemente la strada del San Baronto che collega Casalguidi con Lamporecchio – e Vinci – che da mesi vive una situazione di grande emergenza. Le prime frane arrivarono proprio a fine 2023, quelle devastanti nel febbraio scorso hanno dato il colpo di grazia ma adesso con il piano straordinario approntato dalla Regione Toscana per la sicurezza idraulica e il ripristino dei danni arriva una boccata d’ossigeno, dopo i primi cantieri in somma urgenza stanziati dalla Provincia che hanno permesso la riapertura con tratti regolati da semaforo a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ex discarica di Tegolaia: partono i lavori di messa in sicurezza
Nubifragi, conta dei danni nel Comasco: 100 milioni di euro. A Blevio prosegue messa in sicurezza dell’altro ponte danneggiato
Empoli, pronto soccorso a rischio: “Una cassa d’espansione per la messa in sicurezza”
"È da 2 anni e mezzo che chiediamo la messa in sicurezza della piazza. Qui gli anziani inciampano" - facebook.com Vai su Facebook
Dal @mitgov_it oltre 125 mln a livello nazionale per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade di competenza di Province e Città Metropolitane, nell’ambito del programma 2025–2028. Ora tocca alle Province: è indispensabile utilizzare fin Vai su X
Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole - A Pescia sarà invece sistemata la frana di monte lungo la Sp12 "Delle Cartiere", al confine con Lucca ... Lo riporta lanazione.it
Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro" agi.it
David Rossi e la pista omicidio: “Trattenuto per un braccio e lasciato cadere”. Svolta a lungo attesa dalla ... lanazione.it
Si apre la mostra di Ghezzi: le sue: "Naturografie" lanazione.it
Svolta per il Trasimeno. Nuovo impianto potenziato di microfiltrazione dell’acqua lanazione.it
Fuori dal Coro, l'urlo di Mario Giordano: "Ci batteremo, lo prometto" liberoquotidiano.it
Inaugurato il Parco delle Connessioni. Un’area avventura inclusiva per tutti lanazione.it