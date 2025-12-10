messa in sicurezza del territorio san baronto attenzione massima molte opere pure in valdinievole

La messa in sicurezza del territorio resta una priorità, con particolare attenzione a San Baronto e alla Valdinievole. Un evento drammatico, avvenuto circa dieci mesi fa, ha evidenziato la vulnerabilità della provincia, radicata nell’ondata di maltempo di novembre 2023 che mise in crisi l’intera area pistoiese.

Una ferita importante per tutta la provincia che si è dimostrata in tutta la sua gravità circa dieci mesi fa ma che affonda le sue radici in quell'ondata di maltempo del novembre 2023 che mise letteralmente in ginocchio tutto il pistoiese. Stiamo parlando di ciò che è rimasto della Sp9 "Montalbano", per tutti semplicemente la strada del San Baronto che collega Casalguidi con Lamporecchio – e Vinci – che da mesi vive una situazione di grande emergenza. Le prime frane arrivarono proprio a fine 2023, quelle devastanti nel febbraio scorso hanno dato il colpo di grazia ma adesso con il piano straordinario approntato dalla Regione Toscana per la sicurezza idraulica e il ripristino dei danni arriva una boccata d'ossigeno, dopo i primi cantieri in somma urgenza stanziati dalla Provincia che hanno permesso la riapertura con tratti regolati da semaforo a senso unico alternato.