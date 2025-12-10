Merysse Concerto di Natale Solidale

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo a Verona, Merysse (Maria Teresa De Pierro) presenta il suo Concerto di Natale Solidale a Roma. Un evento che unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di emozione e condivisione durante le festività natalizie.

Dopo il successo emozionante al Teatro Blu di Verona, la cantautrice Merysse (Maria Teresa De Pierro) porta a Roma il suo Concerto di Natale Solidale.  L’artista, in formazione con Disney Italia e sotto contratto Sony Music Publishing, concepisce un evento speciale: non un semplice spettacolo, ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Arte contro la violenza: a Verona il concerto-evento di Merysse

Merysse in concerto – Il Natale al Teatro Blu

merysse concerto natale solidaleA S. MARIA C. V. Il 18 dicembre la 16ma edizione del concerto di Natale: musica, arte e solidarietà per sostenere Telethon - SANTA MARIA CAPUA VETERE – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del Natale sammaritano: il Concerto di Natale, giunto alla sua 16ª edizione e in programma il 18 dicembre alle ore 2 ... Come scrive casertace.net