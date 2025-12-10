Merysse Concerto di Natale Solidale
Dopo il grande successo a Verona, Merysse (Maria Teresa De Pierro) presenta il suo Concerto di Natale Solidale a Roma. Un evento che unisce musica e solidarietà, offrendo un momento di emozione e condivisione durante le festività natalizie.
Dopo il successo emozionante al Teatro Blu di Verona, la cantautrice Merysse (Maria Teresa De Pierro) porta a Roma il suo Concerto di Natale Solidale. L'artista, in formazione con Disney Italia e sotto contratto Sony Music Publishing, concepisce un evento speciale: non un semplice spettacolo, ma.
Arte contro la violenza: a Verona il concerto-evento di Merysse
Merysse in concerto – Il Natale al Teatro Blu
Merysse a Roma: il Concerto di Natale dopo il successo di Verona
Merysse - Concerto di Natale Sabato 6 Dicembre 2025, ore 21:00 Teatro Blu - Verona (P.zza Giovanni XXIII) Io, la mia voce. Michele Bertasi con la sua chitarra. Porterò i miei brani, qualche cover che amo e i classici del Natale. È un regalo per la città, per chi c
