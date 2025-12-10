Merv | e l’arte di rimettere insieme i pezzi un passo e una zampa alla volta

Il film: Merv, 2025. Diretto da: Jessica Swale. Cast: Zooey Deschanel, Charlie Cox, Ellyn Jameson, Patricia Heaton. Genere: Commedia romantica. Durata: 1 ora e 45 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Prime Video. Trama: Dopo la rottura, Anna e Russ si ritrovano a condividere la custodia del loro cane Merv, che sembra soffrire più di loro per la separazione. Decidono così di trascorrere del tempo insieme in un resort per cani, scoprendo che forse la distanza non ha spento tutto. A chi è consigliato? A chi ama le rom-com leggere, gli animali come coprotagonisti e le storie che puntano più al conforto che alla sorpresa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

