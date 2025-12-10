Mercato Milan | Maignan in bilico ecco i nomi Rossoneri su Zirkzee? Le ultime da Milanello

Le ultime notizie dal mercato del Milan aggiornano sulla situazione di Maignan, con possibili cambiamenti, e sul possibile arrivo di Zirkzee. Tra le novità di Milanello, si delineano le strategie rossonere in vista delle sfide di campionato e delle prossime operazioni di calciomercato. Ecco tutte le novità di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025.

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: tra campionato e calciomercato: i nomi in arrivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan: Maignan in bilico, ecco i nomi. Rossoneri su Zirkzee? Le ultime da Milanello

Di Gregorio Juve in bilico la sua permanenza a Torino? Le ultimissime sul suo possibile futuro e i possibili scenari per la porta bianconera - Zazoom Social News

Rinnovo Maignan | ecco la richiesta al Milan E tra le alternative ci sono … - Zazoom Social News

Maignan, il Milan ha già il sostituto: il nome dell'ex Serie A che fa impazzire i tifosi - Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i contatti con il possibile erede del francese ... Lo riporta tuttosport.com

Mercato Milan, Igli Tare chiede aiuto a Luka Modric per ingaggiare il portiere - Continua senza sosta il casting del Milan per individuare il nuovo portiere: Igli Tare e i suoi collaboratori stanno sondando tantissimi profili per sostituire Mike Maignan, in scadenza di contratto a ... Da msn.com

Mercato #Milan: Con tutto il rispetto per Hugo Souza, ma preferisco Lorenzo Torriani. Più completo, più sicuro, ottimo piede alla Ederson, para rigori ed è scuola Milan e italiano. Quindi, per il post-Maignan, sceglierei lui senza pensarci troppo. Vai su X

Pazzesca notizia di mercato che coinvolgerebbe il Milan Come riportato dall'esperto di mercato belga e collega di Sky Sport Francia, Sacha Tovalieri, i rossoneri starebbero puntando forte su Alisson Becker, portiere del Liverpool Il 33enne brasiliano Vai su Facebook