Mercato Juventus | Palestra e non solo Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui

L'articolo analizza la presenza dello staff e dei dirigenti della Juventus a Cagliari, evidenziando le attività svolte e le possibili strategie di mercato in corso. Si focalizza anche sulla presenza di un elemento chiave noto come lo

in vista di un possibile salto. La  Juventus  ha dimostrato un  crescente interesse non solo per l’esterno destro Marco Palestra, ma anche per un altro giovane talento monitorato durante la recente trasferta del  Cagliari  contro la  Roma. L’ osservatore bianconero  presente alla  Unipol Domus  ha colto l’occasione per seguire con attenzione anche la prestazione del portiere  Elia Caprile. Caprile nei radar juventini: pronto per il grande salto. Elia Caprile, che attualmente milita nel  Cagliari  (in prestito dal Napoli, presumibilmente citato come club proprietario), è un profilo che è  da tempo nei radar  della dirigenza juventina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

