Mercato Juventus | Palestra e non solo Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui
L'articolo analizza la presenza dello staff e dei dirigenti della Juventus a Cagliari, evidenziando le attività svolte e le possibili strategie di mercato in corso. Si focalizza anche sulla presenza di un elemento chiave noto come lo
in vista di un possibile salto. La Juventus ha dimostrato un crescente interesse non solo per l’esterno destro Marco Palestra, ma anche per un altro giovane talento monitorato durante la recente trasferta del Cagliari contro la Roma. L’ osservatore bianconero presente alla Unipol Domus ha colto l’occasione per seguire con attenzione anche la prestazione del portiere Elia Caprile. Caprile nei radar juventini: pronto per il grande salto. Elia Caprile, che attualmente milita nel Cagliari (in prestito dal Napoli, presumibilmente citato come club proprietario), è un profilo che è da tempo nei radar della dirigenza juventina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Openda Juventus: prima del suo arrivo a Torino il club ha provato a… Retroscena sul mercato bianconero, c’era un altro obiettivo
Mercato Juventus: non solo Yildiz, il Bayern vuole un altro gioiello bianconero. Pronta un’offerta da 70 milioni di euro! I dettagli
Bernardo Silva Juventus, si allontana la suggestione di mercato nata in questi giorni: il portoghese va verso quel club. Gli aggiornamenti
CM - Juventus, occasione Marusic: cosa filtra sul possibile colpo di mercato Vai su Facebook
Juventus, addio scudetto e mercato già sconfessato? Il dibattito a Sky Calcio Club #SkySport #SkySerieA #Juventus Vai su X
Pagina 1 | Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - La società bianconera inizia a valutare le prossime mosse per rinforzare la rosa: l’ultima idea viaggia sull’asse Cagliari- Da tuttosport.com
