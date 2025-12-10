Mercato Juventus | Palestra e non solo Lo 007 bianconero presente a Cagliari ha osservato anche lui

L'articolo analizza la presenza dello staff e dei dirigenti della Juventus a Cagliari, evidenziando le attività svolte e le possibili strategie di mercato in corso. Si focalizza anche sulla presenza di un elemento chiave noto come lo

in vista di un possibile salto. La Juventus ha dimostrato un crescente interesse non solo per l’esterno destro Marco Palestra, ma anche per un altro giovane talento monitorato durante la recente trasferta del Cagliari contro la Roma. L’ osservatore bianconero presente alla Unipol Domus ha colto l’occasione per seguire con attenzione anche la prestazione del portiere Elia Caprile. Caprile nei radar juventini: pronto per il grande salto. Elia Caprile, che attualmente milita nel Cagliari (in prestito dal Napoli, presumibilmente citato come club proprietario), è un profilo che è da tempo nei radar della dirigenza juventina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com