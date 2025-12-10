Mercato Juve ricordi Raspadori? L’attaccante della Nazionale potrebbe tornare in Serie A | quel club tenta il colpo per gennaio! Le ultime

Raspadori, attualmente in forza alla Nazionale, potrebbe tornare in Serie A a gennaio. Il suo ex club, con la Juventus in agguato, prepara un’offerta per portarlo nuovamente in Italia, ma la trattativa dipende dalla cessione di un attaccante attuale. Ecco le ultime novità di mercato su questa possibile operazione.

Mercato Juve, il vecchio obiettivo bianconero può rientrare in Italia: quel club prepara l'assalto per l'ex Napoli, ma serve l'addio di un attaccante. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso riportano in auge nomi che sembravano ormai destinati ad altri lidi. In casa Juventus, i tifosi ricordano bene le lunghe estati passate a corteggiare Giacomo Raspadori, individuato a più riprese (sia ai tempi del Sassuolo che durante la parentesi napoletana) come il profilo ideale per rinforzare l'attacco bianconero. Quel matrimonio non si è mai celebrato, e nell'ultima estate il giocatore ha scelto la Liga, trasferendosi all' Atletico Madrid per una cifra vicina ai 22 milioni di euro.