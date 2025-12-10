Mercato Inter pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme ecco gli scenari per la prossima estate

L'Inter si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo nella prossima sessione di mercato estiva. Dopo le prime conferme, sono emersi diversi scenari che potrebbero ridisegnare la linea difensiva della squadra. Ecco le novità e le ipotesi più concrete per il futuro prossimo dei nerazzurri.

Mercato Inter, sarà rivoluzione in difesa? Ecco le conferme, i possibili scenari per la prossima estate. Le ultimissime Mancano pochi mesi all’avvio della rivoluzione difensiva dell’Inter. La società lavora sottotraccia per ridisegnare il reparto arretrato, consapevole che l’estate porterà cambiamenti strutturali. L’obiettivo è chiaro: profili pronti, affidabili e già abituati ai ritmi internazionali. Due certezze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com