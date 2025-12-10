Mercato Coppola torna nelle mire di Sartori
Il Bologna torna a monitorare il mercato in vista della prossima sessione di trasferimenti. Dopo il pareggio all’Olimpico, Vincenzo Italiano ha confermato l’interesse per un rinforzo in difesa, evidenziando la priorità di acquisire un centrale. La società rossoblù si prepara a valutare nuove opportunità per rafforzare la rosa e migliorare la tenuta difensiva.
Il Bologna è sul mercato. A ufficializzarlo, dopo il pari dell’Olimpico è stato Vincenzo Italiano, che ha pure dettato la priorità: un centrale di difesa. Questione numerica, ma pure d’emergenza, considerando che Casale è al terzo stop stagionale e fino dalla scorsa stagione ha dimostrato di faticare a trovare un’intesa con Lucumi: quest’ultimo, tra l’altro, a giugno sarà a un anno dalla scadenza di contratto e fino qui non ha aperto a un rinnovo: ergo si cerca un centrale che possa sostituire in prospettiva il colombiano o che comunque dia garanzie di tenuta e possa allungare la coperta della retroguardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Aci Napoli: Prosegue il momento no per il mercato dell’auto. Coppola: Incentivi per l’elettrico da stabilizzare
Mercato - Diego Coppola con pochi minuti in Premier. Il Bologna ci ripensa - facebook.com Vai su Facebook
"COPPOLA S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Mercato Coppola torna nelle mire di Sartori - A ufficializzarlo, dopo il pari dell’Olimpico è stato Vincenzo Italiano, che ha pure dettato la priorità: un centrale di difesa. Si legge su sport.quotidiano.net
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net