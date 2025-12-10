mercato coppola torna nelle mire di sartori

Il Bologna torna a monitorare il mercato in vista della prossima sessione di trasferimenti. Dopo il pareggio all’Olimpico, Vincenzo Italiano ha confermato l’interesse per un rinforzo in difesa, evidenziando la priorità di acquisire un centrale. La società rossoblù si prepara a valutare nuove opportunità per rafforzare la rosa e migliorare la tenuta difensiva.

Il Bologna è sul mercato. A ufficializzarlo, dopo il pari dell’Olimpico è stato Vincenzo Italiano, che ha pure dettato la priorità: un centrale di difesa. Questione numerica, ma pure d’emergenza, considerando che Casale è al terzo stop stagionale e fino dalla scorsa stagione ha dimostrato di faticare a trovare un’intesa con Lucumi: quest’ultimo, tra l’altro, a giugno sarà a un anno dalla scadenza di contratto e fino qui non ha aperto a un rinnovo: ergo si cerca un centrale che possa sostituire in prospettiva il colombiano o che comunque dia garanzie di tenuta e possa allungare la coperta della retroguardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net