Mercato auto usate BMW | i modelli da scegliere

Life&People.it Il mercato delle auto usate sta vivendo un periodo di forte espansione, spinto dalle nuove esigenze di mobilità e da consumatori sempre più attenti al rapporto qualità-prezzo. Tra i veicoli più ricercati ci sono le BMW, le quali si distinguono non solo per le prestazioni di alto livello, ma anche per la loro capacità di mantenere un valore solido nel tempo, supportate dall’autorevolezza del marchio. Per comprendere i motivi alla base di questa longevità, è utile considerare sia la storia del brand sia le attuali dinamiche del settore dell’usato. Origini del marchio. BMW, – Bayerische Motoren Werke – ovvero “Fabbrica bavarese di Motori”, nasce nel 1917 a Baviera come impresa dedicata alla produzione di motori aeronautici. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Novembre 2025 vede un calo nel mercato italiano dell'usato: auto e moto in discesa, con i passaggi di proprietà delle auto usate in calo dell'1,7% rispetto a novembre 2024. Nonostante la flessione, l'anno si conferma positivo. #MercatoAuto #Usato #AutoTr Vai su X

Il mercato dell’auto in Italia torna a crescere. A giugno, le immatricolazioni segnano un +15,0% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel primo semestre del 2024, si registrano 886.386 nuove immatricolazioni, in aumento del 5,3% in confronto al 20 - facebook.com Vai su Facebook

AutoSuperMarket: il caso italiano che cresce nel mercato dell’usato - Nel 2025 il mercato automobilistico italiano vive una delle fasi più delicate della sua storia recente. Secondo milanofinanza.it

Mercato auto usate: la Lombardia resta al top, calano i trasferimenti di auto vecchie - Il settore delle auto usate in Italia continua a registrare numeri importanti, con centinaia di migliaia di passaggi di proprietà ogni mese. Lo riporta facile.it

